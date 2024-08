X kan bli stengt i Brasil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Moraes ga onsdag Musk en frist på 24 timer til å utnevne en ny juridisk representant for X i Brasil og varslet et forbud mot meldingstjenesten dersom han ikke etterkom ordren.

Fristen utløp torsdag kveld lokal tid, og like etter skriver selskapet på X at de snart venter at Moraes vil beordre nedstengning av X' drift i Brasil.

Starlink-kontoer fryses

Tidligere torsdag ga dommeren ordre om at kontoene til Starlink, et annet av Elon Musks selskap, skal fryses. Musk reagerte sterkt på beslutningen og kalte Moraes «en diktator».

Videre hevder Musk at ordren er ulovlig, og han sier at den på upassende vis vil gå ut over både aksjonærer og vanlige brasilianere.

Musk eier 40 prosent av selskapet, som sammen med X, romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusenten Tesla utgjør milliardærens forretningsimperium.

Brasiliansk lov krever at alle internettselskaper har en juridisk representant i landet som kan ta imot rettslige ordrer og ellers stå rettslig ansvarlig for selskapets handlinger. En kilde i Brasils høyesterett sier til Reuters at ordren er en respons på X' manglende utnevning av en slik representant.

Avgjørelsen er også en konsekvens av en annen strid om ubetalte bøter som X ble beordret til å betale fordi de ikke overga dokumenter. Den lokale avisa Folha skriver at bøtene er på minst 20 millioner real, drøyt 37 millioner kroner.

Bolsonaro-støtte

Striden mellom de to begynte tidligere i år med et pålegg om å blokkere visse kontoer på X som ifølge Moraes spredte falske nyheter og hatefulle ytringer under Jair Bolsonaros tid som president.

De fleste kontoene er styrt av tilhengere av landets tidligere president Jair Bolsonaro, og noen av dem nekter for at han tapte valget i 2022.

Musk anklager på sin side den brasilianske høyesterettsdommeren for å ville begrense ytringsfriheten, og han har sagt at han vil reaktivere de blokkerte kontoene.

