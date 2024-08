Tyskland deporterte afghanere: – Ingen normalisering av forholdet til Taliban

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Qatar Airways-flyet tyske myndigheter hadde chartret tok av fra Leipzig rett før klokken slo 7.

Det har vært en stans i deporteringene etter at Taliban tok makten i landet, da man ikke har kunnet garantere for rettssikkerheten i landet. Det endret seg etter knivangrepet i Mannheim i slutten av mai. Da fortalte statsminister Olaf Scholz at Tyskland igjen ville starte deportering til Afghanistan og Syria.

Etter deporteringene har Scholz uttalt at dette ikke betyr noe endret syn på Taliban.

– Så lenge forholdene er som de er og Taliban oppfører seg som de gjør, vil det ikke være noe forsøk på å normalisere forholdet med Taliban, sier statsministeren.

Han forteller at fredagens deportering sender et tydelig signal til kriminelle.

– De som begår kriminalitet kan ikke belage seg på at vi ikke kommer til å sende dem ut. Det kommer vi til å gjøre, som man ser i dette tilfellet.

De 28 personene som satte seg på flyet fredag morgen, er de som anses å ha størst risiko for å begå de mest alvorlige lovbruddene.

Deporteringen ble organisert av det tyske innenriksdepartementet.

