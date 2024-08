Tyfonen Shanshan herjer i Japan – tre har mistet livet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere titalls er skadet, og mer enn 250.000 er strømløse. Tyfonen er kategorisert som sterk, med vindkast på opptil 60 meter i sekundet, skriver Reuters.

Japanske meteorologer ventet seg opptil 600 millimeter med nedbør i løpet av ett døgn før Shanshan slår inn over den sørlige delen av landet.

Torsdag morgen kom den.

– Sentrum av tyfon nummer ti traff land nære Satsumasendai by i Kagoshima-prefekturet rundt klokka 8, melder Japans meteorologiske kontor.

Minst tre døde

Myndighetene har advart om at stormen kan bli en av de sterkeste som noen gang har truffet regionen, og flere millioner mennesker i flere prefekturer er bedt om å evakuere.

Tre personer er døde, én savnet, to er alvorlig skadet, mens fem har fått lettere skader på grunn av tyfonen, sier regjeringstalsperson Yoshimasa Hayashi torsdag ifølge Reuters.

Han sier videre at tyfonen beveger seg sakte, og at regnmengdene kan bli ganske store.

Uværet har allerede ført med seg mye regn over store deler av Japan. Tirsdag ble et hus med fem personer tatt av et jordskred i området Aichi, og tre av disse mistet livet, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

I Kagoshima- og Miyazaki-prefekturene er en person meldt savnet, mens 39 er skadet, ifølge kringkasteren NHK.

Store ødeleggelser

Bilder publisert av NHK viser vegger som er revet i filler og knuste vinduer på bygninger i Miyazaki samt gjenstander som er strødd rundt på bakken.

Flere hundre flyavganger er innstilt, og bilgiganten Toyota har besluttet å innstille produksjonen midlertidig på 14 av sine fabrikker.

Også flere hurtigtogstrekninger kan bli rammet, opplyser operatørene.

Shanshan ventes å herje på Kyushu de neste dagene, før den deretter ventes å bevege seg mot de sentrale og østlige delene av Japan, inkludert hovedstaden Tokyo, rundt helgen, ifølge meteorologene.

Tyfonene i regionen har dannet seg nærmere kystlinjene enn tidligere, intensivert raskere og holdt seg lenger over land på grunn av klimaendringene, ifølge en studie som ble offentliggjort i juli.

