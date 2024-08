Toppsjef pågrepet etter dødelig fabrikkbrann

Batteriprodusenten Aricells administrerende direktør Park Soon-kwan ble pågrepet sent onsdag, opplyser en talsperson for tingretten i Suwon til AFP. Ifølge det sørkoreanske arbeidsdepartementet er Park den første toppsjefen som blir pågrepet for å ha brutt en lov som ble innført i 2022 for å holde arbeidsgivere ansvarlig for alvorlige ulykker på arbeidsplassen.

Park er anklaget for å ha «forårsaket dødsfallet til 23 personer ved å ha ansatt ukyndige leiearbeidere for å håndtere materialer som er brannfarlige», opplyser departementet.

Politiet har tidligere pekt på svake sikkerhetsrutiner hos selskapet som utslagsgivende for brannen. Ifølge politiet oppsto brannen under hastearbeid for å rekke en leveringsfrist. Ingen tok tak i indikasjoner på farlige defekter i batteriene, heter det videre.

Aricell anklages av politiet også for å ha manipulert tall og jukset på kvalitetssjekker siden 2021. Brannen er en av de verste fabrikkbrannene i Sør-Korea på mange år.

Les også: Har skrevet «Hvit makt»: – En myte at Trump vant valget av økonomiske grunner (+)

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Det er ikke en tom trussel (+)