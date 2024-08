Støre diskuterte situasjonen i Midtøsten med Irans president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Situasjonen i Midtøsten er svært alvorlig. En videre eskalering vil få store konsekvenser for hele regionen, heter det i en uttalelse fra Støre.

– Jeg gjentok Norges sterke oppfordring til alle parter om å utvise tilbakeholdenhet, ta ansvar for å dempe konfliktnivået og å unngå at spenningene fører til en regional storkrig, sier Støre.

– I denne spente situasjonen har Iran nå unik en mulighet til å vise seg som en ansvarlig internasjonal aktør. Jeg oppfordret president Pezeshkian til å benytte denne muligheten, legger han til.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal, og utviklingen på Vestbredden er svært bekymringsfull. Presidenten og jeg var enige om at viktigste prioritering nå er en umiddelbar våpenhvile i Gaza. Dette vil også redusere spenningsnivået i regionen, sier Støre.

Statsministerens opplyser at han tok opp Norges bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Iran, blant annet bruken av dødsstraff mot mindreårige og situasjonen for menneskerettighetsforsvarere.

Støre advarte også Iran mot å støtte Russlands krigføring i Ukraina.

Pezeshkian, som regnes som reformvennlig, vant presidentvalget i Iran i juli. Han overtok posten etter Ebrahim Raisi, som omkom i en helikopterulykke i mai.

