Natos Ukraina-råd fordømmer russiske angrep

– Ukraina fortsetter å avverge russiske raketter daglig og redder utallige liv. Men Ukrainas evne til å opprettholdt forsvaret er avhengig av flere forsyninger og mer støtte, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter møtet i Natos Ukraina-råd onsdag.

Møtet ble holdt på Ukrainas anmodning, etter to dager med omfattende russiske angrep mot landet der flere sivile ble drept. Angrepene rammet også viktig infrastruktur og flere kraftverk.

– I lys av det siste russiske angrepet, har allierte i dag gjentatt at de trapper opp militærstøtten til Ukraina. Vi må fortsette å forsyne Ukraina med utstyr og ammunisjon som landet trenger for å forsvare seg mot Russlands invasjon. Dette er livsviktig for Ukrainas evne til å holde det gående i kampen, sier Stoltenberg.

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov deltok på møtet via videolink. Han orienterte Nato-medlemmene og Stoltenberg om situasjonen på bakken i Ukraina og om landets prioriteringer for militært utstyr.

Natos Ukraina-råd ble opprettet i fjor for å sikre tettere koordinering mellom forsvarsalliansen og den ukrainske regjeringen.

