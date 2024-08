Brann i russisk oljelager etter ukrainsk droneangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rostov-guvernør Vasilij Golubev bekrefter at flere oljetanker står i brann etter angrepet, men skriver på Telegram at ingen personer er kommet til skade i angrepet og at brannmannskaper jobber med å slukke brannen.

Telegram-kanalen Baza, som er tett på Russlands sikkerhetstjenester, skriver at det brant i tre tanker etter at to droner falt ned på lageret.

Det russiske luftforsvaret sier de skjøt ned fire ukrainske droner over regionen i løpet av natt til onsdag, men nevner ingenting om brannen i oljelageret.

Ukraina har ikke kommentert angrepet, som kommer mens det stadig er brann i tanker ved et annet oljelager i Rostov, dette i Proletarsk-distriktet. Brannen raser fortsatt ti dager etter et angrep mot lageret, skriver russiske Telegram-kanaler.

Samtidig melder guvernør Aleksandr Gusev i Voronezj-regionen, som også grenser til Ukraina, at rester fra en ukrainsk drone som ble skutt ned over regionen, førte til brann nære ting som lett kunne eksplodert.

Brannen er slukket, skriver Gusev på Telegram. Folk i to bosetninger ble midlertidig evakuert og kan dra hjem igjen.

Begge land nekter for at de angriper sivile mål. Ukraina sier de forsøker å ødelegge energi-, transport- og militær infrastruktur som er viktig for den russiske krigføringen.

