Amerikansk soldat erkjenner at han deserterte til Nord-Korea

Kings advokat Franklin D. Rosenblatt sier til nyhetsbyrået at King akter å erkjenne at han er skyldig i blant annet desertering og angrep på en offiser. Ni andre anklager, blant dem befatning med overgrepsmateriale, frafaller i avtalen.

I juli 2023 løp han over grensa til Nord-Korea under en privat utflukt mens han var stasjonert på den amerikanske basen Camp Humphreys i Sør-Korea. Der ble han værende i to måneder før myndighetene fikk avtalt en utlevering. Flukten over grensa kom kort tid etter at han ble løslatt fra et sørkoreansk fengsel der han hadde sittet inne i nesten to måneder, anklaget for vold.

Hæren siktet King på åtte punkter etter landets militærrett, blant dem desertering.

King skal møte i retten for å snakke om tilståelsesavtalen 20. september.

– Han ønsker å ta ansvar for det han gjorde, sier Rosenblatt. Han vil spekulere om strafferammen. Desertering kan straffes med opptil tre års fengsel i USA.

