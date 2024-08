Ny etterforskning av Andrew Tate i sak med mindreårige

De to blir anholdt i 24 timer, meldte AFP sent onsdag. Nyhetsbyrået viser til en talsperson i byrået for bekjempelse av organisert kriminalitet (DIICOT).

Tidligere onsdag ble boligen til de to brødrene gjennomsøkt i forbindelse med en ny etterforskning.

Ifølge en DIICOT-uttalelse ble det gjennomført til sammen fire ransakinger i og rundt den rumenske hovedstaden Bucuresti. Det dreier seg ifølge byrået om etterforskning av en organisert kriminell gruppe, menneskehandel med mindreårige, seksuelt forhold til en mindreårig og hvitvasking av penger.

Tate-talsperson Mateea Petrescu bekrefter at det dreier seg mistanke om menneskehandel og hvitvasking, men hun understreker at anklagene i ransakelsesordrene ennå ikke er fullstendig avklart. Talspersonen kommenterer ikke anklagene som involverer mindreårige.

Tate er kjent for sine kvinnefiendtlige meninger. Han anklages fra før for å ha etablert et organisert kriminelt nettverk i Romania og Storbritannia sammen med sin bror Tristan, samt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av flere personer.

Rumenske myndigheter har varslet rettssak mot de to, men datoen er foreløpig ikke satt.

