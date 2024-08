Danseparty da landsmøtet stilte seg bak Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vanligvis kan slike opprop være en ganske grå og kjedelig affære, men Demokratene hadde denne gangen hentet inn DJ Cassidy til å lede en slags dansefest. Han har tidligere spilt blant annet på innsettelsen av Barack Obama som president i 2009.

Hver delstat og hvert territorium som leste opp sin støtte, ble akkompagnert av en sang koblet til området, som Bruce Springsteens «Born in the USA» da New Jerseys tur kom.

Harris var selv i Milwaukee i delstaten Wisconsin da oppropet ble gjennomført tirsdag, men var direkte inne sammen med visepresidentkandidat Walz på video til landsmøtet i Chicago.

– Vi er så beæret over å være deres nominerte, sa hun.

Om to dager holder Harris den offisielle talen der hun aksepterer nominasjonen. Det skjer på landsmøtet i Chicago.

Oppropet tirsdag var kun en formalitet ettersom nominasjonen ble gjennomført virtuelt i slutten av forrige måned.

