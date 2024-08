Tysk nazi-sekretær dømt for medvirkning til over 10.000 holocaust-drap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En tysk ankedomstol avviste anken fra Irmgard Furchner, etter at hun i første instans ble dømt til to års betinget fengsel.

Den tidligere sekretæren til SS-kommandøren ved konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen under andre verdenskrig dømmes for medvirkning til 10.505 drap. I tillegg dømmes hun for medvirkning til drapsforsøk i fem tilfeller.

Domstolene mener at Furchner gjennom sin rolle som sekretær har vært en del av apparatet som gjorde drapene mulig.

Advokatene hennes forsøkte under rettssaken å kaste tvil over hvorvidt hun virkelig var bevisst over hva som skjedde i konsentrasjonsleiren.

Domstolen så vekk fra dette og opprettholdt dommen på to års betinget fengsel.

Furchners sak er en av de siste straffesakene mot personer med tilknytning til naziregimet, grunnet deres høye alder.

