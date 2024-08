Trump mener det blir lettere å slå Harris enn Biden

– Jeg tror hun blir lettere å slå enn ham, sa den republikanske presidentkandidaten på et valgmøte i Pennsylvania. Dette til tross for at mange meningsmålinger viser fremgang for hans demokratiske motstander, som han omtalte som både «radikal» og en galning».

Trump har forsøkt å fremstille Kamala Harris som svært langt til venstre på flere politikkområder. På lørdagens valgmøte trakk han fram at hun tidligere har tatt til orde for å forby fracking, som er en viktig industri i Pennsylvania. Harris' valgkampstab har nylig antydet at hun ikke vil støtte et forbud.

Personangrep og karakteristikker

Den republikanske ekspresidenten fortsatte også med personangrepene sine mot Harris, noe enkelte analytikere mener kan skade oppslutningen hans blant moderate velgere.

– Har du hørt henne le? Det er sånn en gal person ler, sa Trump.

Han var heller ikke enig med en kommentator i avisen Wall Street Journal, som hadde beskrevet Harris som vakker.

– Jeg ser mye bedre ut enn henne, hevdet Trump.

Viktig vippestat

Sammen med Wisconsin og Michigan var Pennsylvania en av tre delstater i det såkalte rustbeltet som bidro til Trumps valgseier i 2016. Joe Biden, som vokste opp i Scranton i Pennsylvania, fikk de tre statene over på sin side i 2020.

Pennsylvania har flest valgmenn av disse tre vippestatene og blir dermed ekstra viktig i valgkampen fram til november. Søndag skal Harris ut på en bussturné i Pennsylvania før Demokratenes landsmøte åpner i Chicago på mandag.

