Ingen Gaza-avtale i Doha, men nye våpenhvilesamtaler planlagt neste uke

I uttalelsen fredag heter det at USA la fram et nytt forslag som tetter gjenværende hull slik at en avtale raskt kan settes ut i livet. Forslaget er i overensstemmelse med våpenhvileforslaget president Joe Biden la fram i mai, opplyser de tre landene som mekler i konflikten mellom Israel og Hamas.

Meklerne skal ifølge uttalelsen møtes innen slutten av neste uke i håp om å oppnå enighet på grunnlag av kriteriene som ble bestemt fredag.

I mellomtiden ventes USAs utenriksminister Antony Blinken å besøke Israel, opplyser israelske kilder til blant andre nyhetsbyrået Reuters.