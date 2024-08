Store protester i India etter voldtekt og drap av kvinnelig lege

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Legen ble funnet halvnaken og drept av kollegaer fredag forrige uke på det offentlige sykehuset der hun jobbet. Politiet har siden pågrepet en frivillig ved sykehuset i forbindelse med voldtekt og drap av den 31 år gamle kvinnen, skriver BBC.

Drapet har utløst et enormt sinne blant befolkningen i India som krever bedre sikkerhet for kvinner i landet. Indias statsminister Narendra Modi har beordret rask straffeforfølgelse av alle som begår «monstrøse handlinger mot kvinner».

Store folkemengder marsjerte torsdag gjennom gatene i Kolkata i Vest-Bengal, der drapet skjedde, for å fordømme hendelsen og «ta tilbake natta».

Krever rettferdighet

«Vi vil ha rettferdighet», sto det på en plakat. «Heng voldtektsmannen, redd kvinnene», sto det på en annen.

Leger ved offentlige sykehus i flere delstater stanset mandag alle valgfrie tjenester på ubestemt tid og krevde rettferdighet og bedre sikkerhet på arbeidsplassen. Det har siden vært flere demonstrasjoner på sykehus over hele India, inkludert i New Delhi.

Modi, som holdt en tale i hovedstaden torsdag i anledning Indias uavhengighetsdag, refererte ikke direkte til Kolkata-drapet, men uttrykte smerte over volden som blir begått mot kvinner i landet.

Store mørketall

– Det er et sinne over grusomhetene som blir begått mot våre mødre og søstre. Det er et sinne i nasjonen, sa han.

India har i årevis slitt med å stanse vold mot kvinner, og en rekke høyprofilerte voldtektssaker de siste årene har satt internasjonalt søkelys på problemet.

Ifølge Indias statistikkbyrå ble det registrert totalt 31.516 voldtektssaker i landet i 2022, noe som betyr at det i snitt ble anmeldt 86 voldtekter hver dag, melder CNN.

Det antas også å være høye mørketall, der svært mange overgrep blir begått uten at de blir rapportert inn.

