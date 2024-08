USA godkjenner våpensalg til Israel for over 200 milliarder kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brorparten av beløpet – som tilsvarer rundt 215 milliarder kroner med dagens kurs – gjelder salg av 50 F-15 kampfly for til sammen 18,82 milliarder dollar. Israel skal også kjøpe nesten 33.000 stridsvogngranater, opptil 50.000 bombekastergranater og nye militære transportkjøretøy.

Selv om godkjenningen kommer samtidig som Biden legger press på Israel og Hamas i et forsøk på å få i stand en våpenhvileavtale, vil det ta mange år for våpnene som nå er klarert for salg, når Israel. Leveransen av F-15-flyene starter først i 2029.

Menneskerettsgrupper og enkelte medlemmer på venstresiden i Bidens demokratiske parti har bedt myndighetene begrense eller stanse salget av våpen til Israel. De viser blant annet til de enorme sivile tapene i krigen på Gazastripen.

Kongressen, som er blitt informert om Utenriksdepartementets godkjenning, kan hindre våpensalg, men det er en krevende prosess.

