Nasa venter med avgjørelse om astronauter

Astronautene Butch Wilmore og Suni Williams er testflygere for Boeings nye romferge Starliner. Det planlagte besøket til ISS i juni var på åtte dager, men en teknisk feil på romfergen har utsatt hjemreisen betydelig.

Avgjørelsen om de får bruke Starliner hjem eller ikke, skal tas av Nasa. Den var ventet å komme i løpet av denne uka, men er nå altså utsatt.

Om de ikke får bruke fartøyet hjem, vil det være enda et slag for Boeings prestisjeprosjekt. Da kan det være at astronautene må sitte på med Space X, Boeings hovedkonkurrent innen romfart, på vei hjem.

