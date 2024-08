Medier: Tysk militærbase sperret av på grunn av mistanke om sabotasje

Tyske Spiegel meldte først om hendelsen onsdag formiddag og skriver at soldatene ved basen ikke får innta drikkevann.

Ifølge nyhetsbyrået DPA skal det ha blitt oppdaget uregelmessigheter i vannsystemet på basen. Senere ble det også funnet et hull i et gjerde på basen, noe som førte til frykt for at drikkevannet kan ha blitt tuklet med.

Det er så langt ikke bekreftet hvorvidt basen er blitt utsatt for sabotasje eller ikke, men politiet har tatt tester av vannet for å undersøke.

Militærbasen er hjem til flere ulike avdelinger i det tyske luftvåpenet, blant annet den avdelingen som håndterer sikkerheten til reisende regjeringsmedlemmer.

Les også: Kommentar: Pøblene i Englands gater (+)