Tenåringsgutt pågrepet etter drap i Skåne

Gutten ble stoppet på et tog på vei til Danmark natt til tirsdag etter spaning, får TV 4 opplyst.

Kanalen har snakket med etterforskningsleder Tomas Olvmyr, som sier at han ikke vil kommentere opplysningene om pågripelsen.

– Det jeg kan si, er at etterforskningen er i et veldig tidlig stadium. Det betyr at vi arbeider intensivt med å hente inn materiale, sier Olvmyr.

Kanalen melder at offeret var en bankansatt som er i familie med en mann i 20-årene som sitter fengslet for en annen skyteepisode i Skurup, og at det mistenkes at det dreier seg om et hevndrap.

Politiet har tidligere bekreftet at de undersøker om det er sammenheng mellom hendelsene.

– Selvfølgelig ser vi på det, det er uvanlig med skyting i denne lille byen. Men jeg kan ikke bekrefte noe nå, sa polititalsperson Sara Andersson til TT.

Skurup ligger mellom Malmö og Ystad. Kommunen har knapt 17.000 innbyggere.

