Mann drept i svenske Norrköping

– Vi fikk melding om at det pågikk et lovbrudd i bydelen Berget klokken 22.26 mandag kveld, opplyser politiet pressekontakt Mats Pettersson til nyhetsbyrået TT.

Han sier mannen som ble funnet skadet i den sentrale bydelen, ble ført til sykehus, der han ble erklært død.

– Det er ingen tvil om at det er snakk om et drap, men jeg kan foreløpig ikke si noe om hvordan mannen er blitt skadet, sier Pettersson. Avisen Aftonbladet sier de har fått opplysninger om at mannen var skutt.

To menn er pågrepet i saken, En av dem er siktet for drap, den andre for medvirkning til drap, sier politiets operasjonsleder Camilla Larson.

Av hensyn til etterforskningen og for ikke å påvirke vitner som ikke har forklart seg ennå, ønsker ikke Pettersson å komme med nærmere detaljer, men han sier at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for andre.

