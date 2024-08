USA tror iransk angrep mot Israel kan komme denne uka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må være forberedt på det som kan være flere store angrep, sa talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd John Kirby på en pressebrifing mandag.

– Vi deler bekymringen til vår israelske motpart når det gjelder tidspunktet, det kan være denne uka, sa Kirby.

Det hvite hus opplyser samtidig at president Joe Biden har snakket med europeiske allierte mandag. Han diskuterte trusselen om et iransk angrep med statslederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

I en felles uttalelse fra landene uttrykker de sin støtte til Israels forsvar mot et potensielt angrep. De støtter samtidig arbeidet med deeskalering i regionen og en våpenhvile på Gazastripen, ifølge uttalelsen.

Tror fremdeles på våpenhvileavtale

Biden-administrasjonen opplyser i en uttalelse mandag at de venter at Gaza-forhandlingene fortsetter som planlagt, og de legger til at de mener det fremdeles er mulig å bli enige om en våpenhvileavtale.

USA fortsetter å være i kontakt med alle parter, heter det i uttalelsen.

FN-sjef António Guterres oppfordrer mandag Israel og Hamas til å slutte seg til forhandlingene og bli enige om en avtale som innebærer våpenhvile samt frigjøring av gisler.

Kan komme om få dager

Den siste tiden har forsvarsminister Lloyd Austin beordret militære forsterkninger til Midtøsten for å vise støtte til Israel. Krigsskipet USS Abraham Lincoln og støtteskipene som inngår i skipets stridsgruppe, samt en ubåt med styrte raketter har blitt sendt til regionen.

Axios rapporterte søndag at et iransk angrep kan komme om «få dager».

Iran, Hizbollah og Hamas har truet med gjengjeldelse mot Israel etter forrige ukes drap på Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh i Irans hovedstad Teheran og Hizbollahs militære leder Fuad Shukr i Beirut.

Israel har verken bekreftet eller avvist at de står bak drapet på Haniyeh.

