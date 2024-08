Et helt hav kan skjule seg under Mars' overflate, ifølge studie

Studien baserer seg på seismiske målinger fra Nasas romsonde InSight. Den målte over 1300 såkalte «marsskjelv», altså jordskjelv på Mars, fram til 2022.

Forskere tror at vannet befinner seg mellom 11,5 og 20 kilometer under overflaten. De tror at det har sivet ned fra overflaten for flere milliarder år siden, da Mars hadde elver, innsjøer og kanskje til og med hav.

At det finnes vann under overflaten, betyr ikke nødvendigvis at det finnes liv på Mars, ifølge Vashan Wright fra University of California San Diego.

– Funnene våre tyder imidlertid på at det kan finnes områder som er beboelige, sier Wright.

Ved å kombinere datamodeller med data fra InSight fant Wright og hans kollegaer ut at det høyst sannsynlig var underjordisk vann som sto bak «marsskjelvene».

Selv om romsonden InSight ikke fungerer lenger, analyserer forskere fremdeles data den samlet inn mellom 2018 og 2022.

