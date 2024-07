Nasa: Mulig funn av eldgammelt liv på Mars

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den sekshjulede roboten Perservance kan ha gjort sitt mest betydningsfulle funn hittil i oppdraget, som består av å lete etter tegn på eldgammelt liv på den røde, varme planeten.

På sin ferd på den røde overflaten kom roboten nylig over en stein som forskerne har navngitt Cheyava Falls. Den kan inneholde fossile mikrober fra en urtid da Mars var en langt fuktigere planet enn den er i dag. Roboten boret ned i steinen og samlet omhyggelig inn prøver som en vakker dag skal sendes tilbake til Jorden for grundigere analyser.

– Cheyava Falls er det mest gåtefulle, komplekse og potensielt viktige steinfunnet som hittil er etterforsket av Perservance, sier Nasa-geokjemi-professor Ken Farley ved Californias teknologiinstitutt.

Roboten, som har kallenavnet Percy, er på størrelse med en bil. Den er en del av Nasas omfattende Mars 2020-prosjekt og landet på den røde planeten i februar 2021. Den blir fjernstyrt fra Jorden. Robotens system for innsamling av prøver består av over 3.000 deler og er blant de mest avanserte systemene som er sent til verdensrommet.

