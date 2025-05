Integrering som fungerer: 3 av 4 innvandrerkvinner i arbeid med Jobbsjansen

– Mange kvinner med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet. Jobbsjansen gir dem en vei inn. Her lærer de språk, blir kjent med norsk arbeidsliv og bygger kompetanse.

Det sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Siden 2007 har Nav, med støtte fra IMDi, drevet Jobbsjansen, et arbeidstreningsprogram som retter seg mot hjemmeværende innvandrerkvinner. Og prosjektet har gitt gode resultater.

– I 2024 gikk 72 prosent av deltakerne videre til arbeid eller utdanning. Det er høye tall for en gruppe som ofte har stått langt unna arbeidslivet. Når kvinner får inntekt og arbeidserfaring, blir de også økonomisk selvstendige. Det har positiv betydning for hele familien. Det bidrar til bedre integrering, økt likestilling og en økonomisk tryggere oppvekst for barna.

Pressekonferanse om bosetting av flyktninger Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfolddirektoratet. (Hanna Johre/NTB)

En høytidelig dag

– Kom inn! Vi har en egen plass til journalisten!

Rundt bordene i rommet sitter kvinner i pene kjoler og festdrakter. De ler og prater med hverandre. Foran dem står det bordkort med navnene deres på. Jeg finner mitt, det det står «journalisten» på.

Det er avslutning for norskklassen på Jobbsjansen Stovner. Det er høytidelig. Norsklærer Barbro deler ut diplomene som viser hva de har lært. En etter en reiser damene seg for å motta sin, og de klemmer og klapper. Det er så mye glede og kjærlighet i rommet at til og med en nyankommet journalist blir blank i øynene.

– Vi tar intervjuene etterpå, sier prosjektleder Elisabeth Larsen.

– Først skal vi spise! Kom, sier en kvinne i en nydelig blå drakt.

Et langbord ved vinduet bugner over av mat som kvinnene selv har laget og tatt med, tradisjonell mat fra hjemlandene deres. Når alle har satt seg igjen, er det ingen matro som senker seg. Praten fyller rommet fra gulv til tak. Og samtalene foregår på norsk, selvsagt.

Etterligner norsk arbeidsliv

– De siste årene har rundt 80 prosent av deltakerne våre blitt skrevet ut i jobb i løpet av programmet, forteller prosjektleder for Jobbsjansen Stovner, Elisabeth Larsen.

Sammen med veilederne Amira Løvaas Jemmali og Mona Mogadam har vi beveget oss inn på møterommet «Frida Kahlo», et navn bestemt av deltagerne selv.

Der forteller de at prosjektet er et av mange rundt om i landet. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som finansierer det. Suksessraten på Stovner er høy, og det er den også jevnt over ellers i landet, ifølge tall fra SSB:

77 prosent av kvinnene som avsluttet Jobbsjansen i 2021 var i arbeid eller utdanning etter ett år. Blant de som avsluttet programmet i 2020 var andelen 73 prosent etter ett år.

– Prosjektet går ut på at vi har tett oppfølging med hjemmeværende innvandrerkvinner. Vi følger Support to employment-metodikken. Det innebærer at vi har et mål om at damene skal komme ut i arbeidstrening, og kjenne på hvordan det er å være i arbeidslivet. IMDi har et mål om at de skal være i en slik type arbeidstrening allerede etter et par måneder. Det er gjerne da i kombinasjon med norskopplæring, forteller Jemmali.

På Stovner fungerer Jobbsjansen-lokalene som et hovedkvarter, hvor deltagerne møtes for temasamlinger og forskjellige kurs et par dager i uka. De andre dagene er de for eksempel i praksis på en arbeidsplass. (Ylva Lie Bjerke)

Kvinnene som er med får lønn, som er skattepliktig. De har også ferie, og er forsikret, sier hun.

– Prosjektet forutsetter at de er i aktivitet 37,5 timer i uka. Vi prøver å etterligne norsk arbeidsliv så mye som mulig.

Larsen skyter inn:

– Hovedmålet er arbeid eller utdanning. Men så har vi også andre mål som integrering, bekjemping av barnefattigdom, økt samfunnsdeltakelse og nettverksbygging. Vi jobber også mot vold i nære relasjoner. Stovner er en bydel som dessverre har dårlige tall på det.

En gang i uka har de samlinger, hvor de snakker om alt fra Ibsen og Lillebjørn Nilsen, til abort og reproduktiv helse.

– Det som er unikt med det, er at kvinnene får bli kjent med andre kvinner som er i samme situasjon som dem. Mange har ikke et stort nettverk. Så fokuset er på å ikke bare gi opplæring i historie og andre viktige temaer, men også at deltagerne skal bli kjent. Noen har storfamilier, mens andre er alene, kanskje i tillegg også skilt, og kan være ensomme. Vi må legge til rette for at de får andre støttepersoner i livet, sier Larsen.

---

Fakta om Jobbsjansen

Finansieres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Skal bidra til økt sysselsetting blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning.

I 2025 er det 52 Jobbsjansen-prosjekter fordelt på 43 kommuner. 14 av disse er nye prosjekter som får støtte og starter opp i år.

I 2024 deltok over 1300 kvinner i Jobbsjansen.

Bevilgningen til Jobbsjansen har økt betydelig de siste årene. I 2023 var tilskuddet på 104 millioner kroner, og det har økt til 180,6 millioner i 2025.

Kilde: IMDi

---

En viktig sjanse

Nahla og Kebirut er to av kvinnene som deltar i Jobbsjansen. De ble med i oktober i fjor, og siden januar i år har de et par dager i uka hatt norskkurs. De har også praksisdager i barnehage. Også Ildi er med for å fortelle Dagsavisen om hverdagen i Jobbsjansen. Hun ble med i 2022 i Nordre Follo, og har nå en liten deltidsjobb ved siden av. Hun har også vært med på norskkurset på Stovner, fordi Jobbsjansen samarbeider på tvers av kommuner og bydeler ved behov.

– Vi har kontrakt på 2 år, forteller Kebirut.

– Men noen kan slutte fortere om de får jobb, supplerer Ildi, og fortsetter:

– Det er en vei til utdanning eller jobb. Eller deltidsjobb, som jeg har. Jeg er koordinator for et utdanningsprogram, og jobber med utvekslingselever som kommer til Norge.

Nahla, som de andre, får mye ut av hverdagen på Jobbsjansen. Gjennom programmet får de prøvd seg i arbeid, samtidig som de får øvd på norsken. Det er en viktig sjanse, forteller hun.

– Vi får hjelp til å lære mer, og til å lære språk. Vi kommer hit to ganger i uka, og de tre andre dagene har vi praksis barnehage. Der snakker vi norsk med barna, kolleger og med hverandre. Det hjelper oss mye.

På samlinger møtes de for å snakke om forskjellige temaer. De skriver søknader, trener på jobbintervju, og lærer om helse og demokrati. Og har det hyggelig sammen.

– Vi er fra forskjellige land, og har forskjellig kultur, tanker, norsknivå og utdanning. Men når vi er i klassen, er vi som studenter alle sammen. Vi kommer hit for å lære og utvikle oss sammen, sier Nahla.

Hadde ikke eget bankkort

– Statistikken viser at det er flest innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet. Norge trenger arbeidskraft, og vi trenger disse kvinnene.

– Det er også dette med sosial arv: Det er større sannsynlighet for at barna kommer ut i jobb hvis mor jobber. Det er mange lavinntektsfamilier på Stovner, og det blir jo sånn hvis det bare er én som jobber.

– Vår målgruppe trenger litt mer støtte for å komme ut i jobb. De har kanskje ikke utdanning eller jobberfaring fra før, og står langt fra arbeidslivet. Her får de samfunnskunnskap, arbeidstrening og norskkurs. Vi lager et individuelt program for hver enkelt, etter hva de trenger.

De forteller at noen av damene har vært i Norge i nærmere 20 år, men står fortsatt utenfor arbeidslivet. Da står man på mange måter også utenfor samfunnet, erfarer de.

– Det er sjokkerende. Det er kvinner som ikke vet om at det finnes krisesentre, for eksempel. Vi hadde en dame engang som hadde bodd i Norge i over 20 år, men som ikke hadde eget bankkort. Så har vi kvinner som forteller om sterk sosial kontroll, for eksempel over hva de skal bruke penger på. Mange tenker kanskje ikke på at det flere innvandrere har hatt lang botid, samtidig som de ikke har hatt tilknytning til arbeidslivet eller samfunnet.

Tidligere i mai fikk Jobbsjansen på Stovner besøk av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Hun hadde med seg svenske Socialdemokraternas Lawen Reda og Teresa Carvalho, for å gi dem et innblikk i hvordan Norge jobber med integrering- og arbeidspolitikk.

– Det både Norge og Sverige har, er en enorm arbeidskraftreserve, representert i innvandrere og særlig kvinnene, som står utenfor. Som også risikerer å videreføre det til sine egne barn: Unger som vokser opp med en mamma som går på jobb, har mer sannsynlighet for å gå på jobb selv. Vi trenger mer arbeidskraft, og det er en stor grunn til å bruke integreringspolitikken også til det, sa Brenna da.

– Det er mye håp

– Når læreren er så snill, så kjenner jeg at jeg vil komme hit hver gang og lære mer.

Kebirut forteller om norskkurset de har hatt siden januar. Hun, Ildi og Nahla får ikke rost norsklærer Barbro nok.

– Det er også metoden hun bruker, suggestopedi. Hun bruker musikk, bilder og forskjellige strategier. Synger sanger, forteller Ildi.

Et fire måneders norskkurs er over. Nå skal kvinnene fortsette med kurs og arbeidstrening i halvannet år til. F.v.: Veileder Amira Løvaas Jemmali, prosjektleder Elisabeth Larsen, norsklærer Barbro og deltagerne Kebirut, Nahla og Ildi. (Ylva Lie Bjerke)

Suggestopedi en pedagogisk metode utarbeidet primært for andre- og fremmedspråksopplæring, med røtter i psykologien.

– Det er ikke så lenge, fra januar til nå, men jeg har lært mye. På den andre norskopplæringa gjaldt det å lytte til læreren, og skrive det ned. Når jeg gikk hjem, glemte jeg hva vi hadde gjort. Men her har vi diskutert, kommunisert. Det har fungert veldig bra.

De snakker seg i mellom, gjerne også litt i munnen på hverandre, uten at noen av dem lar seg merke av det. De snakker om det som er bra, men også det som er vanskelig. Som å finne seg en jobb.

– Jeg skulle ønske det fantes en kortere vei for oss. Mange av oss har høyere utdanning, jeg har for eksempel både bachelorgrad og mastergrad. Men det er vanskelig. Nordmenn kan kanskje være litt lukket av og til, de trenger mer tid til å få tillit til oss, sier Ildi, og fortsetter:

– Det finnes utfordringer for mange av oss. Men det er mye håp! Jobbsjansen gir oss veldig mye støtte, men det er vårt ansvar å følge opp. Det er utfordrende, men vi må ikke gi opp, sier hun, til de andres bekreftende nikk.

