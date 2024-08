700 migranter til Storbritannia på én dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De til sammen 703 migrantene ankom i elleve småbåter, ifølge tallene til det britiske innenriksdepartementet.

Samme dag mistet to personer livet i fransk farvann under forsøket på å krysse Kanalen. Dermed er 25 mennesker omkommet under den farlige overfarten hittil i år.

Til sammen har 18.342 migranter og asylsøkere kommet til Storbritannia over Kanalen hittil i år. Det er 13 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Å stanse trafikken av migrantbåter over Kanalen var et sentralt tema i den britiske valgkampen i juli.

Noe av det første Starmer gjorde etter at han flyttet inn i 10 Downing Street, var å avlyse de konservatives omstridte plan om å sende asylsøkere til Rwanda.

I stedet har han lovet tiltak for å stoppe menneskesmuglerne som står bak båttrafikken, som tar tusener av euro fra hver eneste migrant som vil kjøpe seg plass på båtene.

De siste tallene på migrantankomster kommer etter at Storbritannia i forrige uke ble rystet av opptøyer som høyreekstreme innvandringsmotstandere sto bak. Moskeer, asylmottak og butikker ble angrepet i voldelige protester etter at tre småjenter ble knivdrept i Southport 29. juli.

