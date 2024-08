Harris vil fjerne skatt på tips – Trump sier hun kopierer ham

Harris, som er Demokratenes presidentkandidat, og Minnesotas guvernør Tim Walz, som er hennes visepresidentkandidat, avsluttet lørdag det siste av flere valgkampmøter i amerikanske vippestater. På scenen i Las Vegas i Nevada sa Harris til tilhengerne at hun vil kjempe for å fjerne skatt på tips.

– Mitt løfte til alle her er at jeg, som president, kommer til å fortsette kampen for arbeidende familier, og det inkluderer økning av minstelønnen og fjerning av skattlegging på tips for ansatte i service- og hotellnæringen, sa Harris.

Hun sa også at hun skal arbeide for å redusere prisnivået, og hun lovet å ta opp kampen mot store selskaper som driver ulovlig prissamarbeid og mot eiendomsselskaper som setter opp prisene på leieboliger for høyt, fortalte hun. Harris nevnte også at hun vil gå etter legemiddelselskapene for å få dem til å sette ned prisene.

Trump sa på et valgkamparrangement i samme by i juni at han vil kjempe for å gjøre slutt på skattlegging av tips. Nå anklager han Harris for å ha stjålet politikken hans.

– Kamala Harris, hvis «bryllupsreise-periode AVSLUTTES … kopierte nettopp min INGEN SKATT PÅ TIPS-politikk», sa Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social lørdag.

– Forskjellen er at hun ikke gjør det, hun bare ønsker det av politiske årsaker, sa Trump.

