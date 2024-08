Brasils president erklærer tre dagers landesorg etter flystyrt

Ulykken skjedde i delstaten São Paulo fredag. Alle om bord mistet livet.

Flyselskapet Voepass opplyste først at det var 58 passasjerer og en besetning på fire om bord, men sendte senere ut en ny uttalelse der det står at flyet hadde 57 passasjerer og en besetning på fire.

Flyet var på vei fra byen Cascavel i delstaten Paraná til Guarulhos i São Paulo. Bilder og videoer i sosiale medier viser et fly som spinner og faller mot bakken, og tykk røyk som stiger opp etterpå.

Registreringer fra flysporingstjenesten Flightradar24 viser at flyet hadde en nedstigning på nesten 4000 meter på mindre enn ett minutt. Flyet styrtet i et hus i et boligområde i byen Vinhedo, rundt 70 kilometer nord for Brasils største by São Paulo.

Det er ennå ikke bekreftet hvordan ulykken skjedde, opplyser Voepass, og ulykkesårsaken er heller ikke kjent. Propellflyet var av typen ATR-72

Føderalt politi har åpnet etterforskning.

For rundt 19 måneder siden døde flere titalls mennesker da et fly av samme type styrtet i Nepal.

