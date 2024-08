Ingen overlevende etter flystyrten i Brasil, ifølge lokale myndigheter

Propellflyet fra selskapet var på vei til São Paulo da det styrtet i et boligområde i byen Vinhedo, rundt 70 kilometer nord for delstatshovedstaden, som er landet største by.

TV-kanalen GloboNews viser videoopptak av et stort område som står i brann og røyk som kommer ut av det som ser ut som et flyskrog. Et annet opptak viser et fly i spinn mens det faller mot bakken.

Det er ikke klart hva som ført til at flyet, som hadde 58 passasjerer og en besetning på 4, styrtet. Både lokale myndigheter og medier har sagt at det ikke er noen overlevende.

President Luiz Inacio Lula da Silva ba om ett minutts stillhet da han fikk nyheten under et arrangement sør i landet. Han sa at alle om bord tilsynelatende hadde mistet livet, men sa ikke noe nærmere om hvor han hadde fått den informasjonen fra.

Flyet tok av fra flyplassen i Cascavel i delstaten Parana rundt halvannen time før ulykken. Byen ligger omtrent 700 kilometer vest for São Paulo.

