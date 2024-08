Hamas-tjenestemann drept i nytt israelsk angrep mot Sør-Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hamas-tjenestemannen var involvert i sikkerheten ved den nærliggende palestinske flyktningleiren Ain al-Helweh, opplyser en libanesisk sikkerhetskilde til AFP.

Det israelske luftangrepet traff en bil i havnebyen Saida, som ligger sør for Beirut. Det er det første angrepet av sitt slag i byen, ifølge AFP.

En korrespondent fra AFP var vitne til at nødetatene dro et forkullet lik ut av bilen, mens soldater stengte av området.

Tidligere fredag bekreftet Hizbollah at to av deres soldater ble drept «på veien til Jerusalem», en frase den sjiamuslimske bevegelsen benytter når de omtaler medlemmer drept av Israel.

Den israelske hæren opplyser i en kunngjøring at de to mennene ble «eliminert» idet de gikk ut av det som omtales som et militært anlegg i Naqoura-området i Sør-Libanon.

Siden det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober, har det vært nesten daglige trefninger mellom Hizbollah og israelske styrker.

561 mennesker er drept i de israelske angrepene mot Libanon, blant dem minst 116 sivile, viser en oversikt utarbeidet av AFP.

I Israel og på de israelskokkuperte Golanhøydene er 22 soldater og 26 sivile drept, viser tall fra den israelske hæren.

