FN bekymret over ny bølge av henrettelser i Iran

Det var den Norge-baserte menneskerettsgruppen Iran Human Rights (IHR) som meldte om massehenrettelsen onsdag.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk er «ekstremt bekymret» over hendelsen, ifølge talsperson Elizabeth Throssell.

– Dette er en alarmerende mengde henrettelser på kort tid. Vi har også verifisert at 38 mennesker ble henrettet i juli, sier Throssell.

Hun sier at minst 345 er henrettet i Iran så langt i år, blant dem 15 kvinner.

Alle de 29 mennene skal ha blitt hengt, 26 av dem i ett fengsel utenfor Teheran. De skal ha blitt dømt for drap, voldtekt eller narkotikarelaterte forbrytelser.

Throssell sier at de også er bekymret for mangelen på rettferdige rettssaker i Iran. Flere av henrettelsene denne uka ble gjennomført uten at familie eller advokater ble informert, sier hun.

Minoriteter, deriblant kurdere, er uforholdsmessig høyt representert blant de som blir henrettet i Iran, ifølge Throssell.

