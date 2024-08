Musk anklages for å nøre opp under britisk uro

Sosiale medier har blitt brukt til å spre desinformasjon og oppfordringer til vold blant ytre høyre-grupper og antimuslimske grupper etter knivangrepet i engelske Southport.

Etter sammenstøt mellom politi og bråkmakere i flere engelske byer, har Musk gått inn i debatten på X med gjentatte innlegg med teksten «Borgerkrig er uunngåelig».

– Slike kommentarer kan ikke rettferdiggjøres, sier en talsperson for Storbritannias statsminister Keir Starmer.

I kjølvannet av Musks innlegg har myndighetene bedt ham om å opptre ansvarlig.

X-eieren har ikke kommet med noe umiddelbart svar på en forespørsel om å kommentere saken, skriver Reuters

Ny lov vedtatt – ikke trådt i kraft

Starmer har advart selskapene bak sosiale medier om at voldelig uro som piskes opp på nettet, er forbrytelser «i deres lokaler». Han la til at det må finnes en balanse i hvordan selskapene skal håndteres.

I oktober i fjor vedtok britene en lov om sikkerhet på nettet, men den har ikke trådt i kraft ennå. Den gir medietilsynet Ofcom myndighet til å utstede bøter på opptil 10 prosent av de globale inntektene til sosiale medier-selskaper dersom de bryter loven, for eksempel ved ikke å slå ned på innhold som oppfordrer til vold eller terror.

Ofcom jobber fortsatt med å utforme retningslinjer for hvordan dette skal håndheves, noe som ventes å skje først i begynnelsen av neste år.

Ber om fortgang

Nå ber flere om fortgang i utrullingen av det nye regelverket. Blant dem er den skotske parlamentarikeren Kirsty Blackman og Adam Leon Smith i IT-bransjeforeningen BCS.

– Det må være et vippepunkt, der en utenlandsk milliardær som eier en plattform, må ta noe ansvar for å styre et bot-nettverk som er blitt en av de viktigste kildene til falske nyheter og desinformasjon i Storbritannia, sier Smith, som vil at den nye loven tas i bruk så raskt som mulig.

Også direktør Iman Atta i gruppen Tell MAMA, som overvåker antimuslimske aktiviteter i Storbritannia, oppfordrer medietilsynet til å fremskynde arbeidet,

– Det er et behov for tvinge plattformene til å innføre mer drastiske tiltak mot ekstremisme og hatprat, sier hun.

