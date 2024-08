FN: Hungersnøden i Sudan er en skamplett for verden

FN erklærte i forrige uke hungersnød i Zamzam-leiren utenfor den beleirede byen El-Fasher i Nord-Darfur. Leiren huser nå minst 500.000 internt fordrevne krigsflyktninger.

Det er første gang på over sju år at FN har erklært hungersnød, noe som bare gjøres når en rekke strenge kriterier er oppfylt.

– Vi har lenge gjort det klart at det var reell fare for hungersnød. Men våre advarsler ble ikke hørt, sa nestlederen i Verdens matvareprogram (WFP), Stephen Ommollo, i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

– Når hungersnød skjer, betyr det at vi kommer for sent. Det betyr at vi ikke gjorde nok. Det betyr at vi, verdenssamfunnet, har sviktet, slo lederen for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Edem Wosornu, fast.

Utelukkende menneskeskapt

– Dette er utelukkende en menneskeskapt krise, og det er en skamplett på vår felles samvittighet, sa hun.

Store mengder matvarehjelp ligger lagret i Sudans naboland Tsjad, klart til å bli fraktet over grensa, men de krigførende partene i Sudan gjør det vanskelig å få inn nødhjelp, ifølge Wosornu.

Den eneste ruten over grensa hjelpearbeidere får benytte, er nå rammet av flom og kan ikke lenger benyttes.

– Vi greier ganske enkelt ikke å frakte inn forsyninger i stort nok volum til å kunne kjempe mot hungersnøden, sier Wosornu.

Mektige rivaler

Borgerkrigen i Sudan brøt ut i april i fjor. Striden står mellom landets to mektigste menn, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, ofte omtalt som Hemetti.

Dagalos RSF-milits har sitt utspring i Janjaweed-militsen som det daværende regimet brukte for å slå ned et opprør i Darfur på 2000-tallet.

Burhan ledet militærkuppet i 2019 og ga deretter Dagalo en ledende post i militærjuntaen. Da en sivil regjering etter planen skulle ha overtatt makten i landet to år senere, ledet de to et nytt militærkupp.

Etter sterkt internasjonalt press ble det inngått en ny avtale om sivilt styre, og RSF skulle etter planen innlemmes i hæren. Da røk de to generalene uklar om hvem som skulle ha kommandoen.

Masseflukt

FN anslår at minst 14.000 mennesker er drept og over 33.000 er såret i krigen, og over 10 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

Ifølge Wosornu trues nå 26 millioner mennesker i Sudan av akutt sult. FN har siden mai lykkes med å bringe matvarehjelp til 2,5 millioner mennesker i landet.

