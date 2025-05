Skjerm i skolen: – Mange foreldre kjenner nok på stor frustrasjon

Det viser foreldreundersøkelsen «Digitalisering i skolen», som Opinion nylig har gjennomført blant 1.000 norske foreldre på vegne av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Resultatene fra undersøkelsen slippes i forkant av en tre dager lang Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL), som starter i Trondheim i dag.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

– Stort misforhold

Alle foreldrene som deltok i FUG-undersøkelsen har barn som har tilgang til en egen digital enhet fra skolen, enten bærbar PC/Mac, Chromebook, nettbrett eller annen digital enhet. Flesteparten oppgir at barnet deres bruker enheten både hjemme og på skolen.

Likevel opplever ikke foreldrene å ha oversikt og kontroll over barnas skolearbeid:

46 prosent av foreldrene sier at digitale løsninger i opplæringen gjør det vanskeligere for dem å følge opp barnas skolearbeid.

43 prosent sier de mangler tilgang til digitale enheter og samarbeidsplattformer slik at de kan se barnets digitale skoleinnleveringer og vurderinger som læreren har gitt.

18 prosent av foreldrene mener digitale løsninger gjør det enklere for dem å følge opp barnas skolearbeid.

– Dette er nedslående tall, som viser at det er et stort misforhold mellom myndighetenes forventning til foreldrenes involvering i barnas skolearbeid, og hvilken mulighet foreldrene opplever at de har til å følge opp, sier FUG-leder Ståle Sand Kalkvik til Dagsavisen.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Veldig bekymringsfullt

Kalkvik viser særlig til at det i den nye Opplæringsloven er kommet bestemmelser (paragraf 10–4 og paragraf 10-8), som nettopp framhever betydningen av at barn og foreldre skal involveres i skolens arbeid og planlegging, og ikke minst få den informasjonen de trenger.

I forskning har det lenge vært vist til at et godt skole-hjem-samarbeid har betydning for elevenes helse, trivsel og læring – og ikke minst for skolens arbeid med å utvikle et inkluderende fellesskap.

Samtidig avdekker foreldreundersøkelsen store mangler i informasjonsflyten til foreldrene. Dette gjelder for eksempel hvordan barnet er beskyttet mot reklame, hvilke pedagogiske valg og avveininger skolen har gjort knyttet til bruk av digitale enheter og hvilke digitale læringsressurser barnet kan og skal bruke.

Flertallet av foreldrene forteller også at de ikke får noen tilbakemelding om barnets digitale ferdigheter i utviklingssamtaler på skolen, og at de heller ikke opplever at skolen gir dem mulighet til å medvirke til barnets digitale utvikling.

Det viser seg også at få eller ingen foreldre har fått tilbud om opplæring i skolens digitale løsninger.

– I sum er dette veldig bekymringsfullt. Skolen har mye å vinne på å tilby opplæring. Vi risikerer å reprodusere sosioøkonomiske forskjeller hvis manglende opplæring hindrer en stor gruppe foreldre å følge opp barna, sier Kalkvik og forsetter:

– Jeg tenker også at dette er et tegn på at skolen er for lite vant til å involvere elevenes foreldre, og se på hvordan dette kan gjøres i praksis, påpeker FUG-lederen.

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Utfordrer kunnskapsministeren

– Du tenker ikke at dette også kan handle om slappe foreldre som er opptatt med sine egne ting heller enn å prioritere barna?

– Selvfølgelig finnes det alltid noen foreldre som burde skjerpe seg. Men flertallet av norske foreldre ønsker nok å følge opp sine egne barn på en god måte. Mange foreldre kjenner nok på stor frustrasjon over at de opplever at forholdene ikke er lagt godt nok til rette for at de skal lykkes, sier Kalkvik, som mener litt av problemet også handler om at noen beslutninger om det digitale tas på kommunenivå.

– Mange steder har de ikke kommunale foreldreutvalg, og går derfor glipp av viktige innspill, sier FUG-leder Ståle Sand Kalkvik.

Han mener det er helt avgjørende at foreldrene dras med på laget for at skolen skal kunne løse utfordringene den står overfor, med ressursmangel og miljømessige utfordringer.

– Vi må slutte å peke på hverandre, og heller ta felles ansvar.

– Er det noe du tenker at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kan bidra med i så måte?

– Kunnskapsministeren må framsnakke skole-hjem-samarbeidet i større grad. Hun har snakket mye om lærernes arbeidssituasjon, men ikke i så stor grad bidratt til å løfte fram relasjonen mellom skole og hjem, sier Kalkvik.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

– Kan bidra til større forskjeller

På tross av at mange skoler har mye å gå på når det gjelder foreldretilgang, kontroll over chattekanaler, tilgang til nettsider og oppfølging av barnets skolearbeid, er norske foreldre jevnt over positive.

– Jeg er overrasket over hvor positive foreldrene er. Debatten i media har stort sett handlet om foreldre som ønsker å fjerne digitale enheter, om erfaringer med dårlig personvern og reklame rettet mot barn de siste par årene, sier Ståle Sand Kalkvik i Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Han tror det er den generelt høye tilliten til skolen som gjør at foreldrene på tross av dette, er såpass positive:

– Når det er sagt; skolen må bli mye bedre til å informere og involvere foreldrene i den digitale opplæringen – ellers risikerer de at tilliten vår ryker.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner