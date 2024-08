Danmark vurderer grensekontroll mot Sverige

Tre svenske tenåringer ble nylig siktet for medvirkning til drapsforsøk i Danmark, og flere andre svenske statsborgere er de siste månedene siktet for til dels grove lovbrudd i landet.

At svenske statsborgere reiser til Danmark og begår voldskriminalitet er helt uakseptabelt, sier Hummelgaard. Han advarer mot det han kaller svenske tilstander i Danmark.

– Derfor kommer dansk politi til å intensivere samarbeidet med svensk politi ytterligere gjennom å utstasjonere en politiansatt hos svensk politi, sier han til Ritzau.

– Det er for å sikre et enda mer effektivt etterretningssamarbeid, sier han.

Hummelgaard utelukker heller ikke at det vil bli innført grensekontroll mot Sverige.

– Dersom politiet mener at det er behov for helt nye verktøy i kortere eller lengre perioder som følge av situasjonen, så syns jeg at vi skal være åpne for det, sier han til dansk TV2.

