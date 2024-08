USA-ekspert om Walz: – «Sosialist»-merkelappen er aldri langt unna

– Som guvernør, trener, lærer og veteran har han gjort jobben for arbeidende familier som sin egen. Det er flott å ha ham på laget, skriver Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris på X.

Walz har den siste tiden gjort seg bemerket ved å være en sterk offentlig talsperson for Harris, og beskrev i juli Republikanerne som «bare rare». Demokratene har kastet seg over dette budskapet og fremhevet det siden.

Han har ifølge NTB markert seg i kampen for kvinners rettigheter og anses for å ha en bred appell hos hvite velgere i distriktene.

Men hva står den 60 år gamle politikeren ellers for?

Tiltak under Walz

Tim Walz anses for å være venstrevridd, og under hans ledelse har flere progressive tiltak blitt fremmet. Guvernøren var travel i 2023.

I januar lovfestet han retten til abort på delstatsnivå. Abort var allerede lovlig i Minnesota, men etter at høyesterett omgjorde Roe v. Wade, retten til abort, ble delstaten den første til å fastsette retten til aborttjenester uavhengig av endringer på føderalt nivå.

– Dette er veldig enkelt, rett på sak. Vi stoler på kvinner i Minnesota, og det er ikke det som kom ut av [Høyesteretts] avgjørelse, så jeg synes det er kritisk viktig at vi bygger en brannmur, sa Walz på CNN den gangen.

I mai måned ble Minnesota også den 23. delstaten til å legalisere rekreasjonsbruk av marihuana. Under signeringsseremonien sa Walz at forbud ikke fungerer og at de hadde kriminalisert mange folk.

I samme måned trådte også en ny lov om betalt familie- og medisinsk permisjon i kraft. Det betyr at nesten alle arbeidstakere i delstaten ble sikret rett til betalt permisjon, meldte CBS News.

Han signerte også to tiltak for våpensikkerhet i mai, der han utvidet bagrunnssjekker for våpenkjøp, ifølge nyhetsbyrået AP.

Om Tim Walz

Født i West Point i Nebraska i 1964.

Jobbet som lærer og fotballtrener før han startet med politikk. Har også tjenestegjort i den amerikanske nasjonalgarden.

Ble for første gang valgt inn som kongressmedlem i Representantenes Hus i 2006 og satt i seks perioder.

Har siden 2019 vært guvernør i den demokrat-pregede staten Minnesota, hvor han har bodd siden 1996.

Har markert seg i kampen for kvinners rettigheter og anses for å ha en bred apell hos hvite velgere i distriktene.

(Kilder: Reuters, AP)

Venstrevridd

I tillegg til å gjennomføre progressive tiltak, har guvernøren også mottatt støtte fra Bernie Sanders, som er kjent for sine sosialistiske synspunkter.

– USA er et sentrum-høyre land. Det er alltid risikabelt å være til venstre for sentrum i rikspolitikken i USA. «Sosialist»-merkelappen er da aldri langt unna, sier professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Ifølge Trump-kampanjen er Walz en «farlig liberal ekstremist», men USA-eksperten er ikke sikker på at Walz sitt omdømme som venstrevridd vil få stor betydning etter hvert.

– Dette valget ser ut til å handle om stemning heller enn sak. Walz fremstår som en moderat og vanlig kar fra Midtvesten og ikke noen radikaler, så jeg vet ikke om den kritikken vil bite.

Mjelde påpeker videre at amerikanere er mest mot offentlige løsninger på et abstrakt plan.

– Faktiske offentlige velferdsprogrammer er jo ofte veldig populære, fordi folk nyter godt av dem. Walz har flere slike tiltak på CV-en som guvernør.

– Potent kritikk

Walz blir i republikanske kretser assosiert med opptøyene i Minneapolis etter at en politibetjent drepte George Floyd. Walz satt som guvernør da.

Ifølge The New York Times har han trukket kritikk fra den republikanske siden, som hevdet at han var treg med å reagere, da en politistasjon som følge av drapet ble satt i brann og at en lang strekning i byen ble hardt skadet.

– Jeg tror ganske enkelt at vi prøver å gjøre vårt beste, sa Walz nylig på en pressekonferanse da han ble spurt om sin respons på opptøyene.

Donald Trump prøvde å ta æren for å ha fått kontroll over volden i Minneapolis.

– Jeg reddet byen deres. Hvis dere ikke hadde hatt meg som president, ville dere ikke hatt Minneapolis i dag sa han under en innsamlingsaksjon for Minnesota-republikanerne i St. Paul.

– Det vil republikanerne bruke til å si at han ikke er en lov-og-orden-politiker, som også er en potent kritikk i USA, sier Mjelde.

