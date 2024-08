Flere svenske tenåringer mistenkt for drapsforsøk i Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandagens skytehendelse fant sted i Frederiksberg i den danske hovedstaden. Den 17 år gamle gutten er siktet for drapsforsøk, opplyser det danske politiet.

To ganger tidligere i løpet av den siste uken har svenske tenåringer vært involvert i lignende hendelser. Forrige onsdag skjedde det to ulike skyteepisoder i Danmark, henholdsvis i København og Kolding. En svensk 16-åring og en svensk 17-åring er pågrepet for skyteepisodene.

Svenske borgere har vært mistenkt i elleve ulike krimsaker i Danmark det siste året, deriblant drap, drapsforsøk, og bombe-hendelser, ifølge dansk TV 2 Kosmopol.