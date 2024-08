Starmer kaller inn til krisemøte etter opprørshelg

Over 150 personer har blitt pågrepet gjennom helgen etter blant annet hærverk og angrep mot politibetjenter.

Storbritannias statsminister Keir Starmer skal denne uken forsøke å kjøle ned en allerede overopphetet trykkoker. Han har innkalt til et krisemøte for å få roet gemyttene, skriver BBC.

Flere engelske byer hadde opprørslignende scener gjennom helgen. Både i Rotherham og Tamworth ble hotell som innkvarterer asylsøkere angrepet.

Volden har eskalert i dagene etter at tre jenter ble knivstukket og drept i Southport. Etter drapene har det vært en flom av desinformasjon og ryktespredning i sosiale medier.

– Jeg garanterer at dere vil angre på å ha deltatt, sa Starmer i en TV-sendt tale på søndag.

Mandagens krisemøte har som formål å gi ministrene en oversikt over hva som har skjedd de siste dagene og hva myndighetenes respons blir.

BBC skriver at ministre har foreslått å ha døgnåpne domstoler for å gjennomført rettssaker mot opprørere raskt. Det er et grep Starmer har god erfaring med fra opptøyene i 2011.

– Jeg var selv en del av det i 2011 da jeg var direktør for påtalemyndigheten, og jeg er fast bestemt på at vi skal gjøre alt som trengs for å stille disse kjeltringene for retten så raskt som mulig.

