EU anerkjenner ikke Maduro-seier i Venezuela

– Valgresultatet kan ikke anerkjennes. Ethvert forsøk på å forsinke den fullstendige offentliggjøringen av de offisielle utskriftene av avstemningen fører bare til ytterligere tvil rundt troverdigheten, står det i uttalelsen.

Utskriftene fra de elektroniske stemmemaskinene skal etter loven offentliggjøres, men det har myndighetene ikke gjort. Valget ble holdt 28. juli.

Ifølge Venezuelas valgkommisjon fikk Maduro fikk 6,4 millioner stemmer og opposisjonskandidaten Edmundo González 5,3 millioner stemmer.

Nyhetsbyrået AP har gjennomgått 24.000 utskrifter som representerer 79 prosent av stemmemaskinene og kommet til at González fikk 6,89 millioner stemmer, mens Maduro fikk 3,13 millioner.

USA, Argentina og en rekke andre latinamerikanske land, blant dem Ecuador, Peru, Costa Rica og Uruguay, har allerede anerkjent González som Venezuelas legitime president, og flere land i Latin-Amerika har brutt de diplomatiske forbindelsene med Venezuela.

G7s utenriksministrene har uttrykt bekymring, og sju EU-land, blant dem Italia, Frankrike, Tyskland og Spania, krevde søndag at Venezuela må offentliggjøre utskriftene fra valget. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) krevde det samme fredag, og sa at han er dypt bekymret over situasjonen.

Maduro har derimot fått støtte fra Russland, Kina, Nicaragua, Honduras og Bolivia.

