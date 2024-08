USA avviser venezuelansk valgresultat – høyesterett starter gransking

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at det finnes «overveldende bevis» for at Maduros motkandidat, Edmundo Gonzalez, vant valget, og amerikanske myndigheter har nå offisielt anerkjent Gonzalez som valgets vinner.

– Resultatene til de Maduro-styrte valgmyndighetene var feil, og det førte til et utfall som ikke står i stil med det venezuelanske folkets vilje, sier han.

Natt til fredag norsk tid varslet Venezuelas øverste domstol at de vil etterforske det omstridte presidentvalget, og har bedt alle kandidatene om å legge fram sine stemmetall.

Maduro ba om gransking

Høyesterettsmeldingen kommer dagen etter at sittende president Nicolás Maduro onsdag leverte inn en formell anmodning til høyesteretten om å granske valgresultatet, som en rekke statsledere og internasjonale organisasjoner har uttrykt bekymring over.

Maduro hevder at han vant valget med 51,2 prosent av stemmene, i strid med valgdagsmålinger som tydet på at González hadde vunnet.

González selv, samt opposisjonsleder Maria Corina Machado, har sagt at González fikk 70 prosent av stemmene. Opposisjonen mener utskrifter fra de elektroniske stemmemaskinene etter at valglokalene stengte søndag, beviser at Maduro tapte valget.

Machado oppfordrer til demonstrasjoner

Machado, som opprinnelig skulle være opposisjonens presidentkandidat før hun ble blokkert fra å stille, oppfordrer det venezuelanske folket til demonstrere mot Maduro og regjeringen hans.

– Vi må holde oss samlet og organiserte, og vi må mobilisere. Hele verden kommer til å se styrken og besluttsomheten til et samfunn som er bestemt på å leve i frihet, sier hun i en video delt i sosiale medier.

Torsdag kveld skrev Machado i et innlegg i avisa Wall Street Journal at hun har måttet gjemme seg siden valget, og at hun frykter for livet sitt.

– Jeg frykter for mitt liv, min frihet og friheten til alle mine landsmenn som bor i dette diktaturet styrt av Maduro, skrev hun.

Carter-senteret: Ikke uavhengig

Carter-senteret i USA tviler på at domstolen kan gjennomføre en uavhengig gransking, og viser til at domstolen er lojal mot Maduro og den sittende regjeringen.

– Her har man en annen regjeringsinstitusjon som er utnevnt av regjeringen, til å verifisere regjeringens tall fra valgresultatet. Dette er ikke noen uavhengig gjennomgang, sier Carter-senterets seniorrådgiver Jennie K. Lincoln.

