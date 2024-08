Tom Cruise ryktes å være del av OL-avslutningen

Medier som Deadline, The Hollywood Reporter, Guardian og IndieWire omtaler nå alle at avslutningsseremonien kan komme til å få en actioninnsprøyting ved hjelp av «Mission: Impossible»-kjendisen.

Anledningen er at neste sommer-OL vil foregå i Los Angeles i 2028. Det var TMZ som først begynte å skrive om Cruise sin angivelige medvirkning. Han skal i all stillhet ha spilt inn stuntscener i både Paris og Los Angeles på vårparten – noe som ble omtalt allerede i mai.

Da kjørte Cruise gjennom gatene i Paris med et hvitt flagg bakpå motorsykkelen, viste videofilmer som sirkulerte på nett. Nå tror mange at OL-flagget vil bli lagt til i det digitale etterarbeidet, for å symbolisere at virkelighetens flagg skal overrekkes til ordføreren i Los Angeles når Paris-lekene avsluttes.

Deadline fikk torsdag bekreftet fra en anonym kilde at OL-seerne kan forvente «en stor Hollywood-produksjon». TMZ hevder at den 62 år gamle Tom Cruise, som er kjent for å gjøre sine egne, imponerende actionstunts, i et TV-innslag skal rappellere ned Stade de France, for deretter å reise med fly til Los Angeles og ende opp med å kaste seg ut i fallskjerm over det berømte skiltet i Hollywood Hills.

Ikke uventet har ingen offisielle kilder som TV-kanalen NBC eller Den internasjonale olympiske komité kommentert den angivelige Cruise-medvirkningen, som han ifølge TMZ selv skal ha foreslått å gjøre. Tom Cruise følger OL i Paris flittig, og sa til Reuters, som møtte ham i arenaen der han hadde sett comebacket til Simone Biles i forrige uke:

– Det er fantastisk. Flotte historier, flotte atleter. Det er utrolig det de gjør.

