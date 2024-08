Hizbollah med nye rakett- og artilleriangrep mot Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hizbollah sier gruppa avfyrte en luftvernrakett mot et israelsk fly i libanesisk luftrom og tvang det til å snu. De hevder også å ha gjennomført to artilleriangrep og to rakettangrep mot israelske stillinger.

Israel sier på sin side at deres styrker traff et «luftmål» på vei fra Libanon til de israelskokkuperte Golanhøydene.

Israel gjennomførte luftangrep og artilleriangrep mot flere landsbyer sør i Libanon, melder medier i landet. Ifølge det israelske militæret angrep de to Hizbollah-krigere.

Torsdag ble minst fem syriske arbeidere drept i et israelsk angrep i området, ifølge libanesisk helsepersonell.

Den israelske hæren uttalte tirsdag kveld at de hadde drept Fuad Shukr, som de mener hadde lederansvaret for Hizbollahs operasjoner og hadde skyld i angrepet mot den drusiske byen Majdal Shams på Golanhøydene.

