Fire overlevende funnet etter jordskred sørvest i India

To menn og to kvinner ble funnet i live, opplyser militæret. De fire var ikke begravd, men befant seg i et avsidesliggende område.

Kraftig regnvær førte til jordskred i Wayanad-området tidlig tirsdag morgen. Store mengder gjørme, vann og steinblokker raste nedover dalene i området og begravde folk mens de sov.

195 mennesker er bekreftet døde, og nær 200 er fortsatt savnet. Ifølge en lokal TV-kanal er 292 mennesker døde. Dette er den verste katastrofen i Kerala siden flommene i 2018.

Det hardest rammede området er Mundakkai. Redningsarbeidet har vært vanskelig som følge av at en bro til nærmeste by Chooralmala ble revet vekk av skredet.

Det er nå bygget en provisorisk bro for å kunne frakte utstyr til området, noe som har satt fart på redningsarbeidet.

Nær 1600 mennesker er reddet fra landsbyer i området de siste to dagene.

Redningsmannskap bruker gravemaskiner og droner for å finne mennesker begravd i skredet.

