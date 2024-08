Stockholm Pride åpnet med sin første countrykveld: – Føltes ekstra stort

En av artistene som spilte på «Go Country Pride»-kvelden var Erika Jonsson. Hun snudde ryggen til et 2020-tilbud fra Nashville da en kjent produsent der ikke ville spille inn hennes låt «Rainbow Cowgirl» fordi han mente den ville bli boikottet.

– At Pridefestivalen ble innviet med countrymusikk i år føles ekstra stort, det viser en utvikling i bransjen, sier Jonsson til SVT. For countryscenen forbindes ofte med konservative holdninger, men det er i ferd med å endre seg.

– Jeg vet om mange som er åpent skeive og tør synge om det. Og når jeg gjør det, synger jeg ikke om «ham» – men om «henne». Så utviklingen går fremover, sier Erika Jonsson.

I fjor skrev The New Yorker at det foregår det en kulturkrig i Nashville, mellom en progressiv bevegelse for større åpenhet og mangfold, mens hovedstrømsindustrien blir mer konservativ og patriotisk.

Den første store countrystjernen som angivelig først sto fram som skeiv, er ifølge SVT Chely Wright. Det skjedde i 2010, og hun ble forsøkt utestengt.

– Jeg får ikke jobber mer, sa hun da.

I dag har mye endret seg, med artister som Lil Nas X, Orville Peck, Kacey Musgraves, Adeem the Artist og T.J. Osborne, som opplevde en helt annen støtte enn Chely Wright da han kom ut i 2020 – og vant Grammy for sin oppvekstskildring «Younger Me», om å føle seg annerledes.

