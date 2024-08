Russland takker alle landene som bidro i fangeutvekslingen

President Vladimir Putin har benådet tolv fanger, blant dem tre amerikanere, i et dekret, heter det i uttalelsen som myndighetene i Moskva sendte ut torsdag kveld.

Beslutningen om å benåde og løslate fangene ble gjort for å sikre at russere i utenlandske fengsler blir løslatt og sendes hjem, står det videre.

Russland er takknemlig overfor alle landene som hjalp med forberedelsene til utvekslingen, og Russland takker også Belarus' president Aleksandr Lukasjenko for å ha satt fri den tyske statsborgeren Rico Krieger, uttaler Kreml.

Forut for den offisielle uttalelsen sa Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev at hensynet til russere som har vært fengslet i utlandet, var viktigere enn at Russland skulle holde på det han kalte forrædere.

– Jeg skulle selvsagt ha ønsket at forrædere av Russland råtner i fangekjellerne eller dør i fengsel. Men det er nyttigere for oss å få hjem våre egne, som arbeidet for landet, for fedrelandet, for oss alle, sa Medvedev, som også har vært statsminister i Russland og som nå leder landets nasjonale sikkerhetsråd.

Russlands president Vladimir Putin hadde tidlig torsdag kveld ennå ikke kommentert utvekslingsavtalen, men hans talsmann Dmitrij Peskov kommenterte kort utvekslingen tidligere torsdag.

– Jeg mener at alle fiendene våre burde holde seg i utlandet og at alle som ikke er våre fiender, kommer hjem. Det er mitt synspunkt, sa Peskov.

