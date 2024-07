Zelenskyj: Presidentvalget i USA er en risiko for Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USA er den ledende leverandøren av militær og økonomisk støtte til Ukraina, og helt avgjørende for den ukrainske yteevnen på slagmarken.

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har påstått at dersom han vinner valget, vil han løse krigen allerede før innsettelsen i januar 2025.

– Vi kan ikke påvirke noen valg, men USA er en utfordring for oss. Det er trolig risikoer her som ingen kan forutse, sier Zelenskyj i et intervju med AFP.

Den antatte demokratiske kandidaten Kamala Harris er på linje med sittende president Joe Biden, som er en sterk støttespiller for Ukraina.

Zelenskyj sier at hans team har kontakt med staben rundt både Harris, Biden og Trump.

– Vi er nødt til å opprettholde alle disse kontaktene, og snakke om hvordan fremtiden vil se ut hvis den ene eller andre siden vinner, sier Zelenskyj.

Amerikanerne går til urnene 5. november.

