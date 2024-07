The 1975 saksøkes for millionbeløp etter festivalkysset

At bandets frontmann Matty Healy kysset bassisten Ross MacDonald på scenen førte ikke bare til at The 1975s opptreden ble stoppet: Det sørget dessuten for at de to neste festivaldagene ble avlyst av myndighetene.

Nå har arrangørene av Good Vibes-festivalen, Future Sound Asia, levert et søksmål til britisk rett hvor de krever erstatning av bandet og de individuelle medlemmene, melder Variety.

Hevder de visste

Arrangørene hevder at bandet og deres management var fullt klar over de mange restriksjonene i Malaysia, etter å ha spilt på festivalen i 2016. Ifølge søksmålet brøt bandet mot festivalens restriksjoner mot banning, røyking, å kle av seg, å snakke politikk og religion – og altså forbudet mot å kysse noen i publikum eller hverandre.

I søksmålet heter det at The 1975 hadde gått med på dette før sin opptreden i juli i fjor i Kuala Lumpur.

Men kvelden før skal angivelig de britiske musikerne ha angret og bestemt seg for å bryte retningslinjene. På scenen kom Matty Healy derfor med en lang, rasende tale mot Malaysias anti-LHBTQ-lover, før han kysset bassisten og tok seg en støyt av en medbrakt vinflaske.

Gjort lignende stunt

En representant for bandet avslo å kommentere søksmålet, skriver bransjebladet.

Healy – som fikk passet sitt påskrevet på flere disselåter på ekskjæresten Taylor Swifts «Tortured Poets Department»-skive – har også tidligere kjørt samme stunt: I Dubai i 2019 kysset han en mannlig fan i protest mot emiratenes strenge lovgivning.

