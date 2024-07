Tar innpå Trump i ny meningsmåling: – Enkelte tall virker veldig rare

Kamala Harris tar innpå Donald Trumps ledelse i seks av sju vippestater etter å ha tatt over stafettpinnen etter president Joe Biden som ikke tar gjenvalg. Det viser en fersk meningsmåling fra nyhetsbyrået Bloomberg.

Meningsmålingen er gjennomført blant registrerte velgere mellom 24. og 28. juli. Den viser at Kamala Harris leder over Trump med 11 prosentpoeng i delstaten Michigan. I delstatene Arizona, Wisconsin, og Nevada har Harris en ledelse på 2 prosentpoeng.

Tidligere president Donald Trump ligger foran Kamala Harris med 4 prosentpoeng i Pennsylvania, og med 2 prosentpoeng i North Carolina. De to kandidatene ligger jevnt i vippestaten Georgia.

Siste gjennomsnittsmåling fra politikknettstedet Fivethirtyeight viser at Donald Trump nasjonalt leder over Kamala Harris med 3,2 prosentpoeng. Av siste oppdatering 21. juli er forholdet en ledelse til Trump med 43,5 prosent mot Harris med 40,2 prosent.

Delstaten Wisconsin er den eneste av de sju vippestatene hvor Donald Trump har redusert avstanden til Kamala Harris, sammenlignet med en tidligere måling da Joe Biden fortsatt jobbet for gjenvalg.

---

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

---

Pennsylvania viktigst

Historiker og USA-kjenner, Hans Olav Lahlum, skriver i en e-post til Dagsavisen at det er slaget om Pennsylvania som er av størst betydning for Demokratene i årets valgkamp. Det spekuleres på hvem Kamala Harris vil velge som visepresidentkandidat. En av politikerne som har fått mye oppmerksomhet er guvernør Josh Shapiro – fra nettopp Pennsylvania.

Samtidig understreker Lahlum at han ikke er overbevist om treffsikkerheten i den ferske målingen

– Dette er en stor ny måling som Demokratene selvsagt vil bruke for hva den er verdt. Bloomberg/Morning Consults målinger er dog langt fra de som har truffet best i tidligere episoder. Det også enkelte tall her som virker veldig rare, skriver Lahlum.

– Pennsylvania er den største og viktigste av vippestatene i år, og det er et argument for å velge Josh Shapiro. Jeg tror imidlertid ikke at denne målingen isolert sett vil ha avgjørende betydning der. Man vet at det er jevnt i Pennsylvania og at den delstaten er veldig viktig for demokratene, skriver Lahlum.

Hva taler imot at Kamala Harris skulle velge Josh Shapiro som visepresident når hun nå trenger å sikre seg stemmer i denne viktige vippestaten?

– Shapiro har fremstått som den mest proisraelske av de aktuelle kandidatene, og det er selvsagt noe man må ta i betraktning opp mot andre viktige delstater. Det gjelder særlig Michigan, hvor det hos demokratenes velgere har vært mye misnøye med Biden-administrasjonens politikk i Midtøsten. Og jeg tror ikke noe på den siste målingens påstand om at Harris leder tosifret i Michigan. Svært få dager siden to andre målinger viste 3 prosentpoeng ledelse for Trump der, skriver Lahlum.

Det er ventet at Kamala Harris vil utrope en visepresident i løpet av kort tid, sier en av lederne i valgkampapparatet hennes, Gretchen Whitmer til The Guardian.

