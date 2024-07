Keir Starmer besøker Southport etter knivangrepet

Starmer møtte personer fra nødetatene som var på jobb i Southport mandag. Ingen av dem så for seg et slikt angrep da de kom på jobb den dagen, sa Starmer.

– Som statsminister, og på vegne av landet, er jeg takknemlig for det de gjorde, sa Starmer ifølge Sky News.

Starmer gjentok også sin støtte til lokalsamfunnet.

– Jeg tenker på venner, familie, de nærmeste pårørende, og hele lokalsamfunnet her. Men jeg tror ikke det er noen i landet som er uberørt av dette, sa den britiske statsministeren.

En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk etter angrepet mot en yoga- og dansetime for barn like før klokken 12 mandag. Motivet for angrepet er ikke kjent.

Tirsdag formiddag døde en niåring på sykehus av skadene hun fikk under angrepet. Dermed har angrepet har angrepet kostet tre barn livet.

