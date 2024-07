Blinken: USA vil gi 500 millioner dollar i militærstøtte til Filippinene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi bevilger ytterligere 500 millioner dollar i utenlandsk militærstøtte til Filippinene for å styrke sikkerhetssamarbeidet med en av våre eldste allierte i regionen.

Det sa USAs utenriksminister Blinken under en pressekonferanse i Manila tirsdag.

Blinken er i Asia sammen med forsvarsminister Lloyd Austin for å styrke regionale allianser og motvirke Kinas voksende militære og diplomatiske innflytelse. Tirsdag møtte de Filippinenes utenriksminister Enrique Manalo og forsvarsminister Gilberto Teodoro.

Modernisering av forsvaret

Bevilgningen til Filippinene kommer i tillegg til 2 milliarder dollar i militærstøtte som ble innvilget av USA i april. Ifølge Blinken skal summen benyttes til å modernisere den filippinske hæren og kystvakten.

– Vi bygger på fremgangen som Filippinene allerede har gjort, for at landet skal bli bedre i stand til å forsvare sin suverenitet. Det er det dette handler om, fortalte Blinken.

Filippinene, som har en av de svakeste hærene i Asia, begynte moderniseringen av sine militære styrker allerede for ti år siden.

Spent i Sør-Kinahavet

Besøket finner sted etter at det den siste måneden har vært særlig spent mellom Kina og Filippinene som følge av en konfrontasjon ved Ayungin-skjæret 17. juni. Det har skapt bekymringer for at USA kan bli dratt inn i en konflikt på grunn av landets gjensidige forsvarsavtale med Filippinene.

Kina gjør krav på omtrent hele Sør-Kinahavet, inkludert områder som Filippinene, Vietnam, Brunei, Malaysia og Taiwan også gjør krav på. Kina har blant annet bygd baser på skjær som ligger under vann ved lavvann. De ignorerer en kjennelse fra en voldgiftsdomstol som i 2016 fastslo at landets krav mangler juridisk grunnlag og at bygging av kunstige øyer i havområdet er ulovlig.

Filippinernes nærhet til Sør-Kinahavet, samt selvstyrte Taiwan, vil gjøre det til en nøkkelpartner for USA dersom en konflikt skulle bryte ut i regionen.

