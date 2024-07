President Nicolás Maduro erklært valgvinner i Venezuela – opposisjonen bestrider resultatet

Maduro har sittet ved makten siden 2013, og han har nå blitt valgt for seks nye år, ifølge det offisielle valgresultatet.

Opposisjonslederen Marina Corina Machado mener imidlertid at det ikke stemmer. Hun mener at deres kandidat Edmundo Gonzalez var den faktiske vinneren med 70 prosent av stemmene.

Det offisielle resultatet ble kunngjort like over midnatt lokal tid. Flere valgdagsmålinger viste imidlertid at opposisjonens kandidat lå best an, men i det offisielle resultatet fikk han bare 44,2 prosent av stemmene, ifølge valgmyndighetene.

Blinken: Alvorlige bekymringer

Etter at resultatet var kjent gikk Maduro ut og lovet «fred, stabilitet og rettferdighet» for landets innbyggere.

Valget har vært preget av uro, og opposisjonen har fryktet at Maduro skulle jukse seg til valgseier. Machado ba folk forbli ved valglokalene for å sørge for at opptellingen gikk riktig for seg.

USAs utenriksminister Antony Blinken ber om at så mye informasjon som mulig om stemmene blir offentliggjort. Det er «alvorlige bekymringer» om at valgresultatet ikke gjenspeiler folkets vilje, ifølge Blinken.

Norge har i lang tid vært mekler i forhandlinger mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela i et forsøk på å løse den politiske krisen landet har stått i siden 2018.

Partene har blant annet møttes i Oslo og Mexico by.

Blokkerte kandidater og pågripelser

Opposisjonen i Venezuela har møtt på en rekke utfordringer inn mot valget. Machado, som opprinnelig var deres fremste kandidat, ble nektet av landets valgmyndigheter å stille til valget.

Også deres andre kandidat, akademikeren Carina Yoris, ble blokkert. Valget falt til slutt på Gonzalez, som har erfaring som tidligere ambassadør.

I midten av juni ble to av Machados samarbeidspartnere, samt flere andre sosiale og politiske ledere i landet, pågrepet i det de kalte et politisk angrep.

