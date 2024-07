Høyspent mellom Israel og Hizbollah – to drept i angrep i Sør-Libanon

En av de sårede er et spedbarn, ifølge det libanesiske sivilforsvaret. Det er ikke kjent om de drepte er Hizbollah-krigere eller sivile.

Det israelske militæret (IDF) sier på sin side at de har skutt ned en drone som var på vei fra Libanon til området i Vest-Galilea mandag.

En rekke flyginger til og fra Beiruts internasjonale flyplass har blitt innstilt eller forsinket som følge av økt frykt blant flyselskapene for et israelsk angrep mot Libanon.

Økt konfliktnivå

Spenningen mellom Israel og den libanesiske militsen Hizbollah har økt betraktelig etter helgens angrep mot en fotballbane i den drusiske byen Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene, der tolv barn og unge mellom 10 og 20 år ble drept.

Druserne er en arabisk etnisk og religiøs minoritet i Israel.

Israel mener Hizbollah står bak, noe gruppen selv benekter, men israelske myndigheter står fast ved at de kommer til å svare på angrepet. Sent søndag ga Israels sikkerhetskabinett statsminister Benjamin Netanyahus regjering tillatelse til å bestemme «måten og tidspunktet» for et gjengjeldelsesangrep mot Libanon.

Det er ingen umiddelbare indikasjoner på hva Israel vil gjøre, men landets største avis Yedioth Ahronoth siterer ikke-navngitte tjenestepersoner på at svaret fra Israel kommer til å være «begrenset, men betydelig».

Ifølge avisen kan det være snakk om angrep mot infrastruktur i Libanon, inkludert bruer, kraftverk og havner, noe som har som hensikt å ramme Hizbollahs våpenlagre og ta livet av høytstående Hizbollah-sjefer.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier imidlertid at Israels respons på angrepet kommer og at det blir kraftig. Han kom med uttalelsen da han mandag ettermiddag besøkte åstedet for angrepet i Majdal Shams.

Evakuerer krigere

Hizbollah begynte allerede søndag å evakuere krigere fra flere områder i påvente av israelske gjengjeldelsesangrep, ifølge en kilde nær gruppen. Det gjelder både stillinger i Bekaadalen, som ligger i østlige Libanon ved grensen til Syria, og i Sør-Libanon, der Hizbollah og israelske styrker har angrepet hverandre nesten daglig siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Skuddvekslingen mellom landene har stort sett vært begrenset til grenseområdet, men israelske styrker har også gjentatte ganger rammet mål dypt inne i Libanon, også på nattetid.

I tillegg har Hizbollah evakuert krigere sør for Damaskus i Syria og i deler av de syrisk-kontrollerte Golanhøydene i påvente av «potensielle israelske luftangrep», ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I juni sa Israels militære (IDF) at de hadde godkjent planer om en offensiv mot Hizbollah i Libanon, og forsvarsminister Yoav Gallant har sagt at Israel kan bringe Libanon «tilbake til steinalderen».

Hamas-alliert

Hizbollah, som er basert i Libanon, er nær alliert av Hamas på Gazastripen og har vært involvert i konflikt med Israel i flere tiår. Bevegelsen ble grunnlagt og finansiert av Iran i 1985 for å bekjempe Israel i Sør-Libanon, som landet okkuperte fram til år 2000.

Hizbollahs militære fløy ble oppført på EUs liste over terrororganisasjoner i 2013. Gruppas sivile gren driver imidlertid sykehus, nyhetskanaler og skoler i Libanon.

Mange i den arabiske og muslimske verden, som regjeringene i Iran og Syria, betrakter Hizbollah som en legitim motstandsbevegelse. Hizbollah er et akseptert politisk parti i Libanon, der de deltar i regjeringen.

Organisasjonen er kjent som en betydelig maktfaktor i Midtøsten og antas å være i besittelse av et forholdsvis stort antall kort- og mellomdistanseraketter.

